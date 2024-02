Campos Neto, presidente do BC - Foto Lula Marques/ Agência Brasil

Publicado 26/02/2024 12:47

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (26) que questões ambientais podem afetar a política monetária e a inflação no país.

"Choques climáticos têm uma tendência crescente de instabilidade da inflação e dificultam perspectivas futuras sobre a estabilidade de preços", disse, durante apresentação do novo hedge cambial.



Campos Neto ressaltou que, nesse sentido, destravar a agenda ambiental é essencial para os formuladores da política monetária brasileira e será como um "cartão postal para atrair investimentos estrangeiros nos próximos anos".



E, na visão dele, incentivos governamentais são importantes em projetos de infraestrutura para aliviar os custos de investimentos ecológicos. Estes projetos exigem financiamento em moeda estrangeira, o que encarece o processo especialmente no Brasil, que lida com taxas de juros elevadas e um amplo diferencial de juros em comparação aos outros países.



No entanto, ele destacou que o BC não está diretamente envolvido no novo hedge cambial, funcionando como "apenas parte do processo" para facilitar o envio de investimentos por meio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



O BC se concentrará em atuar como contraparte, ao tomar riscos de crédito e cambiais, descreveu o presidente, mitigando riscos financeiros e garantindo a efetividade dos recursos. "O nosso objetivo é reduzir o custo do hedge cambial no longo prazo, não temos intenção de controlar a volatilidade ou o câmbio em si", enfatizou.



Assim, o swap cambial será expandido entre 12 a 18 meses na modalidade para investimentos ecológicos do novo hedge. "Também não temos operação sendo estudada que inclua o uso de reservas internacionais", afirmou Campos Neto.