Carros flex completam 20 anos no Brasil e motoristas podem economizar na hora de abastecerRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 03/03/2024 05:00

No universo dos veículos flex — que, em 2023, completaram 20 anos em comercialização no país —, uma questão gera dúvidas entre os motoristas na hora da escolha do combustível: álcool ou gasolina? A decisão, embora pareça simples, envolve uma análise mais detalhada sobre economia, desempenho e impacto ambiental. Com a variação dos preços, entender qual a melhor opção para abastecer carro pode significar uma economia no fim do mês, além de contribuir para uma condução mais eficiente e menos poluente.



A primeira etapa para tomar essa decisão passa pelo cálculo de preço. Existe uma regra de ouro que sugere que o álcool pode ser a opção mais econômica se custar até 70% do preço da gasolina, devido a sua menor eficiência energética. Contudo, essa porcentagem pode variar, dependendo do veículo e das condições de uso. Além disso, a variação regional nos preços pode influenciar diretamente a escolha, tornando o álcool mais vantajoso em alguns estados do que em outros.



De acordo com Marcos José Valle, professor de economia da Uninter, a gasolina é sempre mais cara, enquanto o etanol está sempre abaixo. Mesmo assim, optar pelo segundo combustível não é necessariamente a melhor escolha para otimizar os gastos do consumidor.



O professor de economia da Uninter, Marcos José Valle, orienta os motoristas a sempre calcular qual combustível é mais vantajoso Divulgação

Pelos cálculos do economista, para obter o mesmo desempenho em termos de quilometragem, é necessário utilizar uma quantidade maior de etanol, em comparação com a gasolina (1 litro de gasolina = 1,43 litro de etanol). "Então, se o motorista percorre dez quilômetros com um litro de gasolina, ele percorrerá apenas sete utilizando o álcool", esplica.



"Considere então um abastecimento de R$ 50. Na relação de 0,70, é possível obter 9,10 litros de gasolina e 13 litros de etanol. Já na relação de 0,72, seria a mesma quantidade de gasolina e 12,66 litros de etanol. Com o segundo combustível, seu veículo rodaria alguns quilômetros a menos sob o mesmo valor dispensado", ressaltou Valle, que recomenda ao motorista sempre avaliar essa relação na hora de abastecer.



"Pode parecer uma diferença pequena, mas ela existe. Como o abastecimento de veículos é um ato contínuo, a cada nova ida ao posto, você sempre tem a oportunidade de economizar um pouco. Na margem, obtém-se um melhor resultado e isso a longo prazo, representa bastante no seu bolso", conclui.



Álcool mais em conta, diz professor



Segundo o professor de Engenharia de Transportes da Coppe-UFRJ Márcio de Almeida D'Agosto, os carros flex foram introduzidos no mercado exatamente para dar liberdade de escolha ao motorista. De acordo com os últimos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período entre 11 e 17 de fevereiro, com o retorno do ICMS, a gasolina estava custando R$ 5,76 e o álcool, R$ 3,58. Isso corresponde a uma diferença de 62,15% no preço.



Segundo o professor de engenharia de Transportes da UFRJ, Márcio de Almeida D'Agosto, o etanol é mais vantajoso atualmente Divulgação / UFRJ

D'Agosto enfatiza que, com base nos valores dessa semana, o etanol seria a melhor escolha, pois está abaixo da fórmula de consumo. Ele destaca que o único inconveniente seria a necessidade de reabastecer mais vezes. "Hoje, eu recomendaria abastecer com etanol. Utilizar gasolina seria válido apenas se o motorista estiver procurando desempenho ou tenha restrições retornar ao posto”, diz.



É o caso da professora Ariel Pereira, de 34 anos, que abastecia seu veículo com etanol em um posto na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. "Em grande parte dos postos, o álcool está mais barato. Mas mesmo rendendo menos, para o meu uso, ainda está em conta. Às vezes eu acabo colocando metade de gasolina e metade de álcool, porque acho que dá uma certa durabilidade”, disse.



A professora Ariel Pereira, 34 anos, abasteceu com etanol por estar mais em conta Renan Areias / Agência O Dia

No entanto, Ariel tem outra opção para trajetos maiores. "Por exemplo, para viagens de longa distância, eu boto só gasolina. Aí eu acredito que ela rende um pouco mais, e preciso parar menos vezes para abastecer", destaca.



Consumidor deve procurar economizar



Outro ponto importante é a escolha do veículo. O professor Márcio D’Agosto acredita que o consumidor que quiser trocar ou adquirir um carro deve priorizar a economia. "A principal recomendação que eu daria era buscar um carro econômico. A menos que tenha, por exemplo, uma família grande e faça viagens ou grandes deslocamentos. Uma pessoa que anda sozinha em um SUV, tem o mesmo gasto energético de uma viagem de avião. O motorista está carregando uma massa desnecessária. Portanto, a escolha pelo etanol é, além de tudo, menos danosa para a natureza", destaca.



De acordo com D´Agosto, um veículo com o perfil dos SUVs vendidos no Brasil em 2022, têm em média consumo de 1,3 MJ (megajoule) de energia por quilômetro, enquanto uma viagem de avião doméstico no Brasil consome em média 0,9 MJ por passageiro, por quilômetro.



"Brinco que a cada deslocamento com seus SUVs por aí, os motoristas estão fazendo viagens de avião dentro da cidade", diz o professor, que foi um dos autores líderes do capítulo sobre o tema no 5º relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas.



Eficiência e sustentabilidade em pauta



Entre as vantagens e desvantagens dos dois combustíveis, o álcool é considerado uma opção mais sustentável, graças à sua origem renovável. No entanto, sua menor eficiência energética pode levar a um consumo maior.

A gasolina, apesar de ser um combustível altamente poluente, oferece uma maior eficiência energética, o que se traduz em um rendimento superior.

O engenheiro Marcos Paulo Mendes, 51 anos, não utiliza etanol no carro, e reclama do desgaste causado pelo combustível. "Sinceramente, nunca gostei de botar álcool em um carro nenhum meu. Mesmo com os cálculos mostrando que o etanol poderia ser mais vantajoso, eu prefiro continuar com a gasolina”, destacou.



O engenheiro Marcos Paulo Mendes, 51 anos, sempre opta pela gasolina Renan Areias / Agência O Dia

Ele credita a escolha às experiencias negativas com carros anteriores. "Apesar de serem bicombustíveis, sempre que comecei a misturar muito, os veículos deram problema. Então, eu continuo botando gasolina," explica. "Além disso, o rendimento do motor é melhor, e isso é importante para mim", conclui.

Especialista recomenda avaliar consumo do veículo

A especialista em mecânica de carros Luciana Felix, professora do curso 'Conhecendo o seu possante', recomenda que o consumidor verifique o consumo do automóvel, para realizar um cálculo mais adequado. "Essa informação geralmente está disponível no manual do proprietário ou pode ser obtida com o fabricante. Essa relação expressa quantos quilômetros seu carro percorre por litro de combustível. Então escolha o que oferece o menor custo. Se o custo por quilômetro for menor para o etanol, ele é a opção mais econômica, e vice-versa", disse.

A especialista em mecânica Luciana Felix recomenda conhecer o consumo do veículo Divulgação

Outro ponto importante destacado por Luciana é conhecer a capacidade do tanque, assim o motorista pode se programar para um abastecimento maior e ficar menos vulnerável à volatilidade dos preços.

Vai trocar de carro? Saiba quais são os seminovos mais econômicos



De acordo com Luciana, alguns modelos, mesmo que já tenham sido utilizados anteriormente, ainda se destacam pela economia e custo-benefício. Veja quais:

Volkswagen Polo MPI: O veículo oferece uma boa economia de combustível, especialmente nas versões equipadas com o motor MPI.



Fiat Mobi: É um carro compacto projetado para uso urbano. Ele tende a ser econômico em termos de consumo de combustível, tornando-se uma opção interessante para quem busca eficiência e praticidade no trânsito da cidade.



Chevrolet Ônix Plus: O automóvel é a versão sedan do popular Ônix, conhecido por sua eficiência e baixo consumo de combustível. Oferece um bom equilíbrio entre economia e desempenho, sendo uma opção confiável para quem procura um carro confortável e econômico.



Volkswagen Polo: é um carro bem-conceituado no mercado, oferecendo não apenas qualidade de construção e conforto, mas também eficiência energética. Suas versões mais recentes são equipadas com motores modernos e econômicos.