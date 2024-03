Segundo Haddad, havia otimismo de que o comunicado seria assinado - Agência Brasil

Publicado 01/03/2024 16:58 | Atualizado 01/03/2024 16:58

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a dizer nesta sexta-feira, 1º, que divergências dentro do G20 sobre como seria tratada a invasão russa à Ucrânia impediram a publicação de um comunicado conjunto ao fim das reuniões das autoridades financeiras do grupo, realizadas em São Paulo nesta semana.

A jornalistas, o ministro contou que ouviu que faltou consenso sobre se o conflito seria citado no documento como "war in Ukraine" (guerra na Ucrânia) ou "war on Ukraine" (guerra contra a Ucrânia).

Assim como relatou ontem, ao fim das reuniões de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, Haddad disse que houve consenso em torno dos temas relativos à trilha financeira. "Tudo que foi colocado no documento nos temas financeiros foi validado pelos 20 membros do G20."

Segundo o ministro, havia, assim, otimismo de que o comunicado seria assinado. Porém, no fim, o documento acabou esbarrando na questão geopolítica. O Brasil, que ocupa a presidência do G20, gostaria que a discussão sobre as guerras ficasse circunscrita às reuniões que aconteceram entre chanceleres do grupo na semana passada, no Rio de Janeiro.

"Nós não tivemos efetivamente tempo para nos debruçar sobre isso geopolítica porque ficamos debruçados sobre a questão financeira E esta estava pacificada", declarou Haddad em entrevista coletiva à imprensa no gabinete do ministério da Fazenda na capital paulista.