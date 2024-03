Primeiro dia de mutirão do Procon-RJ alcança 82% de acordos - Divulgação

Primeiro dia de mutirão do Procon-RJ alcança 82% de acordosDivulgação

Publicado 11/03/2024 18:57

Rio - Em comemoração ao dia do consumidor, o Procon-RJ e a Sedcon realizam, durante toda a semana, um grande mutirão de renegociação de débitos. Nesta segunda-feira (11), primeiro dia do evento, foram totalizados 82% de acordos, tendo as concessionárias Cedae e Light apresentado os melhores descontos até o momento.



“Os mutirões do Procon se tornaram uma tradição da semana do consumidor. O objetivo é ajudar aos consumidores fluminenses a retornarem ao mercado de consumo de forma plena e com suas finanças equilibradas”, afirma Cássio Coelho, Diretor Presidente da Autarquia.

A participação de 19 empresas está confirmada e, para facilitar o atendimento, o mutirão foi dividido da seguinte forma: os dias 11 e 12 serão dedicados ao atendimento pelas concessionárias de serviços públicos participantes (Águas do Rio, Cedae, Enel, Iguá, Light, Naturgy e Zona Oeste Mais); os dias 13 e 14 serão dedicados ao atendimento pelos pelas instituições bancárias participantes (Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, BMG e Cetelem); e o dia 15 será reservado para o atendimento das empresas de telecomunicações (Claro, Oi, Tim e Vivo) e da empresa de bilhetagem eletrônica (Rio Card Mais). É importante lembrar que em todos os dias serão realizadas consultas ao banco de dados do SCPC.



O evento ocorre na sede do Procon-RJ Avenida Rio Branco, 25, 5⁰ andar, com distribuição de senhas de 10h às 14h. Segundo o Procon-RJ, os eventos anteriores obtiveram altos percentuais de descontos e uma média de acordos acima de 75% do total de consumidores.