Expectativa da Receita é de receber 43 milhões de declaraçõesMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 14/03/2024 11:11 | Atualizado 14/03/2024 11:13

O período para realizar a entrega da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2024 começa nesta sexta-feira, 15, e termina no dia 31 de maio. A expectativa da Receita Federal é de que 43 milhões de pessoas prestem contas ao Leão.

Para facilitar o preenchimento e evitar riscos de cair na malha fina, o ideal é que o contribuinte organize com antecedência todos os documentos necessários para o envio das informações. "Falta de atenção, digitação incorreta e ausência de dados são as atitudes que mais afetam o resultado", alerta o vice-presidente de operação da Contabilizei, Charles Gularte.

Embora seja possível dispor da declaração pré-preenchida a partir da base da Receita Federal, o especialista ressalta que a conferência dos dados é importante, assim como a alteração ou inclusão de informações, caso sejam necessárias.



Para que o contribuinte evite dores de cabeça, Charles orienta juntar todo e qualquer documento que represente alguma transação, seja por pagamento (que possa ser dedutível) ou por recebimento (renda) ocorrido ao longo de 2023.





Além disso, também são necessários extratos de movimentações e aplicações financeiras, disponibilizados pela instituição financeira onde a pessoa tenha tido conta até esse prazo. Comprovantes de pagamentos, recibos e notas fiscais de consultas médicas, cirurgias, previdência privada e despesas com educação também precisam ser reunidos para facilitar o preenchimento.



Desde terça-feira, 12, já está disponível para "O Informe de Rendimentos funciona como uma espécie de prova perante a Receita Federal sobre os rendimentos que uma pessoa obteve durante o ano anterior. De forma oficial, para a Receita Federal, não há outro documento que cumpra esta função. Qualquer informação preenchida incorretamente ou qualquer dado incompleto pode trazer dor de cabeça junto à Receita", explica.Além disso, também são necessários extratos de movimentações e aplicações financeiras, disponibilizados pela instituição financeira onde a pessoa tenha tido conta até esse prazo. Comprovantes de pagamentos, recibos e notas fiscais de consultas médicas, cirurgias, previdência privada e despesas com educação também precisam ser reunidos para facilitar o preenchimento.Desde terça-feira, 12, já está disponível para download o programa do Imposto de Renda de 2024, diretamente pelo site da Receita , sendo opções para confecção e transmissão da declaração, o aplicativo "Meu Imposto de Renda" e o Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Para realizar a declaração, os contribuintes podem preencher o documento começando uma declaração do zero, importando os dados do ano anterior, ou ainda optar pela declaração pré-preenchida.



Os contribuintes que estiverem obrigados a declarar o IR de 2024 e não o fizerem durante os dois meses e meio estabelecidos estão sujeitos a multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, mais juros, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto de renda devido.



Novidades na obrigatoriedade de entrega em 2024



- Limite de rendimentos tributáveis passou de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90;

- Limite de rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 40.000,00 para R$ 200.000,00;

- Receita Bruta da atividade Rural de R$ 142.798,50 para R$ 153.199,50;

- Posse ou propriedade de bens e direitos de R$ 300.000,00 para R$ 800.000,00.



Obrigatoriedade da Lei 14.754/2023 referentes à bens e direitos no exterior:



- Optou por detalhar bens da entidade controlada como se fossem da pessoa física - art. 8º;

- Possui trusts (investimentos) no exterior - Art. 11;

- Deseja atualizar valores de bens no exterior e tributar por alíquota reduzida (até 31/05/2024);



Quem é obrigado a declarar



- Recebeu rendimentos tributáveis acima do limite a ser estipulado pela Receita Federal, de R$ 30.639,90, incluindo aposentadoria, pensão do INSS ou de outros órgãos públicos e salário;



- Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como é o caso do rendimento gerado pela poupança) acima do limite, que é de R$ 200.000,00;



- Obteve receita bruta na atividade rural em valor acima de R$ 153.199,50; ou pretenda compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores;



- Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do ano-calendário, de bens ou direitos, inclusive terra nua, que montam a partir de R$ 800.000,00;



- Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto; ou optou pela isenção sobre a venda de imóveis, seguido de aquisição de outro em até 180 dias;



- Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, acima de R$ 40.000,00 ou com ganhos líquidos sujeitos ao imposto. Valores até R$ 20.000,00 são isentos;



- Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro do ano-calendário.



Mudanças na declaração em 2024



- Identificação dos criptoativos;



- Doação em 2023: mais 1% para o desporto, retorno Pronas e Pronon reflorestamento;



- Alimentandos: CPF obrigatório e informação adicionais;



- Data de retorno ao país (quando não residente);



- Identificação dos bens da Lei 14.754/2023.