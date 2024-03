Feirão Digital: construtora oferece até R$ 12 mil reais de desconto na compra de imóvel - Divulgação

Feirão Digital: construtora oferece até R$ 12 mil reais de desconto na compra de imóvel Divulgação

Publicado 14/03/2024 18:05 | Atualizado 14/03/2024 18:15

Rio - Quem sonha em sair do aluguel e conquistar sua primeira moradia terá um incentivo a mais para realizar isso ainda no primeiro trimestre de 2024. A MRV anunciou o seu ‘Feirão Digital’ e vai oferecer até 20 mil reais de desconto em imóveis selecionados no Brasil todo. Para a campanha, a construtora colocou mais de 24 mil imóveis com a oportunidade em todas as regiões do Brasil. No Rio de Janeiro são mais de 2.200 unidades disponíveis, distribuídas pela capital, Nova Iguaçu e Macaé, com bônus de até R$ 12 mil.



A condição especial, disponível até o dia 31 deste mês, também pode ser aliada as do programa Minha Casa, Minha Vida que, no ano passado, teve suas regras modificadas. Dentre as vantagens, estão as taxas de juros reduzidas e subsídio de até R 55 mil. Além disso, também é possível incluir os benefícios oferecidos pelos programas estaduais de habitação, que variam a depender da região. Promovendo ainda mais possibilidades às famílias brasileiras, a MRV oferece o parcelamento da entrada diretamente com a construtora e a possibilidade de que autônomos utilizem o seu imposto de renda como comprovação de renda.