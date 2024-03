Americanas retomou o pagamento aos credores - Tânia Rego/Agência Basil

Publicado 20/03/2024 18:29

A Americanas iniciou os pagamentos de credores listados no Plano de Recuperação Judicial (PRJ) após a publicação da homologação pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em 27 de fevereiro. A quitação dos débitos começou pelo pagamento aos credores trabalhistas, micro e pequenos empreendedores imediatamente após a publicação da homologação e na última quinta-feira avançou para o pagamento de cerca de 500 fornecedores colaboradores. O montante desta primeira etapa do cronograma do PRJ totaliza mais de R$ 4 bilhões. O início da fase de pagamentos destrava a reestruturação financeira da varejista, com a retomada de prazo junto aos fornecedores.



A rede varejista havia pago cerca de R$ 115 milhões a credores trabalhistas e micro e pequenas empresas em fevereiro de 2023. A ação, no entanto, foi suspensa pela Justiça, na época, a pedido de instituição financeira credora. Após a publicação da homologação do PRJ, a companhia retomou o pagamento a esses credores em valor que totalizou mais de R$ 100 milhões, até segunda-feira, 18.



A outra categoria de credores beneficiada nesta primeira etapa de pagamento é a de Credores Fornecedores Colaboradores, que estão dispostos a voltar a dar crédito para a companhia e aderiram, até o dia 13, a esta opção de pagamento do PRJ. Estes fornecedores, que representaram mais de 70% das vendas em lojas da Americanas em 2023, começaram a ser pagos no dia seguinte ao término do prazo de adesão, 14.

A companhia tinha destinado, dentro do Plano, até R$ 4 bilhões para o pagamento desta categoria de credores, sendo R$ 3,7 bilhões direcionados para primeira parcela e até R$ 300 milhões em valor adicional parcelado. Com a adesão total, em valor, de R$ 3,9 bilhões, estes fornecedores receberão seus créditos sem deságio, a não ser que tenham decidido dar quitação por valor menor que o de face.



Dos R$ 3,7 bilhões em recursos para a parcela única de fornecedores colaboradores, R$ 3,5 bilhões são referentes ao novo financiamento DIP realizado pelos acionistas de referência da companhia no início deste mês. De acordo com Camille Faria, CFO da Americanas, o começo dos pagamentos é um marco no processo de recuperação da varejista.



Esta etapa de pagamento, com prazo de conclusão até o dia 28, também contemplará credores com créditos listados no PRJ de até R 12 mil ou que aceitaram dar quitação neste teto. A Americanas prevê que a maior parte do Plano seja implementada e executada até o fim do primeiro semestre.