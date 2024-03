Tradicionais ovos de Páscoa estão entre as principais escolhas - Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 25/03/2024 07:34

"Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim?". O refrão da antiga cantiga infantil combina bem com a movimentação do comércio nesta pré-Páscoa, que promete ser intensa em todo o estado do Rio de Janeiro, conforme os dados coletados pela pesquisa da plataforma TIM Ads. O hábito de presentear nesta época se mantém em alta, com 51% dos entrevistados indicando que irão manter a tradição. A pesquisa revela ainda que 31% dos entrevistados planejam gastar até R$ 100 em presentes.



Entre as opções, 23% dos participantes têm a intenção de comprar os tradicionais ovos de Páscoa e outros tipos de chocolates, enquanto que 10% escolherão lembrancinhas ou presentes manuais, evidenciando a diversidade de escolhas na hora de presentear.



A preferência são opções mais acessíveis, revelando a atenção do consumidor brasileiro em buscar economia sem abrir mão da tradição de presentear durante a Páscoa. Na pesquisa, 28% responderam estar pesquisando em lojas físicas (supermercado, atacadistas e pequenos comércios), contra 19% que estão fazendo por meio de lojas online.

De olho em descontos, 28% afirmaram que pagarão em dinheiro e 21% por meio de PIX, contra 18% que pretendem utilizar o cartão de crédito. Essas estratégias revelam a atenção do consumidor brasileiro em buscar economia para na hora de presentear durante a Páscoa.

A movimentação no comércio se mantém após o feriado: 37% afirmaram ter o hábito de fazer compras após o período de Páscoa para aproveitar os preços ainda mais baixos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 11 de fevereiro, com um total de 11.412 mil respondentes. Os clientes participaram voluntariamente em troca do recebimento de bônus de internet. A amostragem é predominantemente jovem, com 45% dos participantes tendo até 24 anos.