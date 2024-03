O NUCI de Mão de Obra permaneceu estável, em 79,7% - Divulgação

O NUCI de Mão de Obra permaneceu estável, em 79,7%Divulgação

Publicado 25/03/2024 09:12

O Índice de Confiança da Construção (ICST) caiu 1,0 ponto em março, para 96,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o ICST variou 0,2 ponto. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 25, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

"A confiança setorial caiu com a avaliação mais negativa em relação ao ambiente de negócios", afirma a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo, em nota. As dificuldades de acesso ao crédito e à mão de obra qualificada continuam a afetar parcela expressiva das empresas, avalia. Castelo pondera, no entanto, que o setor se manteve otimista em relação à demanda dos próximos meses.

Nas aberturas, o Índice de Situação atual (ISA-CST) caiu 1,4 ponto em março, para 94,1 pontos, sob influências da situação atual dos negócios, que cedeu 3,2 pontos, para 93,5 pontos. O volume da carteira de contratos, por outro lado, subiu 0,3 ponto, para 94,6 pontos.

O Índice de Expectativas (IE-CST) também recuou no período, 0,3 ponto, para 99,4 pontos. O indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses caiu 1,6 ponto, para 98,2 pontos, mas o indicador de demanda prevista para os próximos três meses subiu 1,0 ponto, para 100,5 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) da Construção caiu 0,2 ponto porcentual em março, para 78,3%. O NUCI de Mão de Obra permaneceu estável, em 79,7%, e o NUCI de Máquinas e Equipamentos cedeu 0,8 ponto, para 73,5%.