Naturgy comemora ampliação da ede de distribuição de gás natural em sua área de atuaçãoDivulgação

Publicado 25/03/2024 11:19

As distribuidoras da Naturgy presentes no Sudeste Sudeste são responsáveis pelo abastecimento de gás natural para 61 municípios, atendendo mais de 1,1 milhão de clientes. Chega a mais de 8.300 km a extensão total da rede de gás canalizado, dirigida para a capital, interior e Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o sul do estado de São Paulo.



A maior concentração da rede, 5.122 km, é na capital e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, atendendo mais de 998 mil clientes de 19 municípios. No interior do Rio de Janeiro, chega a 1.334 km, para mais de 89 mil clientes em 24 municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense, Baixada Litorânea, Região Serrana, Médio Paraíba e Centro-Sul do Estado. O Rio de Janeiro representa hoje 22% do consumo nacional de gás natural.



Segundo maior grupo de vendas de gás natural no país, a Naturgy atua em cinco segmentos: residências, comércios, indústrias, geração térmica e postos de gás natural veicular (GNV). Também é a maior distribuidora de gás do país em volume de vendas para o mercado termelétrico, além de líder no mercado de GNV. A Companhia desenvolve suas atividades de distribuição e comercialização no Brasil adquirindo o gás natural da Petrobras e transportando esse gás, através da sua rede de distribuição, para entregar a seus clientes.