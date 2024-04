Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Rui Costa, ministro-chefe da Casa CivilRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 03/04/2024 11:27

Em meio ao debate sobre a sucessão no Banco Central, em entrevista à 'GloboNews', o ministro da Casa Civil do Brasil, Rui Costa, concordou nesta quarta-feira, 3, com a tese da apresentadora de que o nome de Gabriel Galípolo — sem citá-lo nominalmente — é o provável substituto de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central (BC).



"Sobre o BC, a escolha é do presidente Lula. É uma boa teoria de que o primeiro nome é sempre o nome mais forte", disse em referência a Galípolo, diretor de Política Monetária da instituição.

"Então é um quadro técnico extraordinário, competente. Mas a decisão ficará para o momento adequado, ao presidente Lula que ao final do ano, momento em que ele deve indicar, ele fará a indicação", acrescentou.

No entanto, as conversas sobre a sucessão no Banco Central já correm a passos largos e envolvem o presidente Roberto Campos Neto, que vem sugerindo nos bastidores mais tempo para se concretizar a troca de comando na instituição — ou seja, que o anúncio do novo nome seja feito mais cedo.



O mandato dele se encerra em 31 de dezembro, na primeira substituição sob o sistema de mandatos fixos no BC, iniciado em 2021.