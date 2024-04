Senador Eduardo Braga - Lula Marques/ Agência Brasil

Publicado 08/04/2024 15:20

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), disse nesta segunda-feira, 8, que o Congresso trabalha para regulamentar a medida ainda neste ano.

Segundo ele, a batalha do setor produtivo no âmbito tributário se encerrará com a aprovação das leis complementares que regularão a reforma. "O Congresso está trabalhando para regulamentar a reforma tributária ainda este ano", frisou, destacando que a regulamentação se dará de acordo com anseios do setor produtivo.



Após a reforma tributária ser regulamentada, de acordo com o senador, o Brasil precisará resolver o problema do Imposto de Renda. O IR no Brasil, por se concentrar sobre os salários, acaba por gerar uma distorção muito grande para a economia, avaliou.



"O Brasil precisa resolver a distorção do Imposto de Renda, este imposto não pode ser sobre os salários", disse o senador. "O Congresso deu uma grande contribuição para a reforma, criou uma trava ao aumento da carga tributária", acrescentou, durante evento do jornal 'Valor Econômico'.