Reserva de hospedagens no Rio de Janeiro dispara com proximidade do show gratuito de Madonna - Cleber Mendes / Agência O Dia

Reserva de hospedagens no Rio de Janeiro dispara com proximidade do show gratuito de Madonna Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 12/04/2024 16:07

As reservas de hotéis, pousadas e resorts no Rio de Janeiro dispararam para o final de semana de 4 de maio, quando acontece o show gratuito de Madonna na cidade. Na Maxmilhas, travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais e hotéis, a ocupação das hospedagens já chegou a 54% para o período do show, com tendência de aumento até a data. A indisponibilidade de hospedagens está bem acima da média, que geralmente é de 20%.



Até o momento, a maioria das reservas estão concentradas na Zona Sul da cidade, com 55% dos viajantes optando por se hospedarem em Ipanema e 20% em Copacabana, onde ocorrerá o show. As demais reservas estão espalhadas nos bairros Centro, Barra, Lapa e Flamengo.



Além disso, as reservas de hospedagens no Rio de Janeiro com mais de 20 dias de antecedência aumentaram em 600% na plataforma. “As reservas para o Rio de Janeiro no final de semana do show da Madonna estão com uma antecedência de compra seis vezes maior. Isso significa que as pessoas estão se antecipando para garantir estadia na cidade maravilhosa, que promete lotar para o evento”, destaca a Diretora de Marketing da Maxmilhas, Tahiana D’Egmont.

Madonna tem causado alvoroço com o retorno ao país após 12 anos. O show faz parte da "Celebration Tour", que marca os 40 anos de carreira da diva pop, e será gratuito. A estimativa é de que mais de 1 milhão de pessoas compareçam à orla de Copacabana para o evento.