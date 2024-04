Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Tomaz Silva/Agência Brasil

Universidade Estadual do Rio de JaneiroTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 13/04/2024 09:43 | Atualizado 13/04/2024 09:51

O período de inscrições para o 1º Exame de Qualificação do Vestibular da Uerj começa nesta segunda-feira (15). A prova faz parte do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da universidade e acontece no dia 9 de junho. Podem se candidatar, até o dia 6 de maio, aqueles que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do Ensino Médio, pelo site www.vestibular.uerj.br . A inscrição pode ser paga até o dia 7 de maio, por meio de um boleto bancário. A taxa é de R$ 90.

Assim como no ano passado, a seleção terá duas fases, seguindo o modelo tradicional adotado pela Universidade. A etapa inicial é composta pelos dois Exames de Qualificação, com questões objetivas das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Após aprovação nas primeiras provas, o candidato se torna apto para realizar o Exame Discursivo, que engloba redação e dois testes específicos, selecionados de acordo com a opção de curso.



Segundo a diretora do Departamento de Seleção Acadêmica (Dsea), Marcia Gonçalves, o formato atual do Vestibular Estadual foi meticulosamente elaborado a partir de pressupostos pedagógicos e acadêmicos.

"Desde sua criação, esse modelo se baseia na premissa de elaborar uma prova cidadã, sem ‘pegadinhas’ ou ‘armadilhas’. Os candidatos são avaliados e podem também aprender com as provas. E, caso não alcancem um bom resultado no 1º Exame de Qualificação, poderão ter uma segunda chance, inscrevendo-se para o 2º Exame de Qualificação", explica.



Além dos conteúdos das quatro áreas de conhecimento, o processo seletivo também aborda noções de livros de literatura, escolhidos a partir de consulta pública realizada na Revista Eletrônica do Vestibular Uerj. Para o 1º Exame, a obra indicada foi "As mentiras que os homens contam", de Luis Fernando Verissimo.

Para os próximos, foram selecionados: "Quincas Borba", de Machado de Assis (2º Exame de Qualificação); "Caim", de José Saramago (prova de Língua Portuguesa e Literaturas, no Exame Discursivo); e "O conto da aia", de Margaret Atwood (prova de Redação, no Exame Discursivo).



Preparação



Uma das maneiras de se preparar para os exames é acompanhar o Ciclo de Palestras do Vestibular Estadual. Produzida pelo Dsea desde 2017, a iniciativa promove debates sobre os livros indicados para o processo seletivo. Os eventos acontecem no Auditório 11, no 1º andar do campus Maracanã, além de contarem com transmissão ao vivo e gravação por meio do canal da TV Uerj no YouTube. A programação completa pode ser conferida no site do Vestibular Uerj.



Os candidatos que tiverem dificuldades para acessar a internet podem se inscrever presencialmente no Dsea, localizado na sala 2.007, bloco E, 2º andar do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, no campus Maracanã da Uerj, das 10h às 16h, em dias úteis. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo e-mail vestibular@dsea.uerj.br ou telefones (21) 2334-0239 / (21) 2334-0275.