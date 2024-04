Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone TebetFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 16/04/2024 10:51

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, garantiu nesta terça-feira, 16, que o Brasil vai buscar o déficit zero no ano que vem, apesar da banda inferior da meta de resultado primário garantir a possibilidade de um déficit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) nas contas públicas em 2025 "Queremos garantir que o Brasil nunca mais gaste além do que arrecada", reforçou a ministra, que concedeu nesta terça entrevista à 'GloboNews'.

Na avaliação de Tebet, o primeiro ano da administração do governo federal teve como foco o aumento de receita, em vista da necessidade de retomada de alguns programas sociais que,segundo ela, foram descontinuados pela antiga administração.