Para evitar corte do benefício, pensionistas devem regularizar a situação, o quanto antesDivulgação/Governo do Rio

Publicado 16/04/2024 17:20

Rio - O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) publicou, no Diário Oficial desta terça-feira (16), relação nominal com cerca de 3 mil pensionistas nascidos em fevereiro, que deixaram de fazer o Recenseamento Obrigatório 2023/2024. Os ausentes podem ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento.