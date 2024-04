Cerca de 2,1 milhões de envios mensais são feitos no estado do Rio - Divulgação

Publicado 18/04/2024 15:01

A gigante norte-americana Amazon informou que já contribuiu com R$ 25 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro desde sua chegada ao País, há 13 anos. No mesmo período, somente no Rio de Janeiro, foram R$ 347 milhões gerados para o PIB estadual. Atualmente, são mais de 18 mil funcionários em todo o mais e cerca de 1.900 no estado. As informações estão presentes no relatório "De A a Z – O Impacto da Amazon no Brasil", divulgado pela empresa.

A companhia chegou ao Brasil em 2011, somente com a ferramenta da Amazon Web Services, que é uma plataforma de serviços de computação. No entanto, com o passar dos anos, foi ampliando mais ainda a sua participação no mercado nacional.

Em 2012, a empresa passou a vender livros virtuais. Em 2014, foram os livros físicos. Em 2016, veio o lançamento do Prime Video. Em 2017, o marketplace da loja passou a funcionar, expondo produtos de diversos comerciantes e empreendedores. Já em 2019, o varejo próprio passou a operar no País, juntamente com a chegada da famosa assistente virtual "Alexa".



Amazon no Rio



No Rio de Janeiro, há sete cidades com estações de entrega: Niterói, Duque de Caxias, Rio de Janeiro (capital), Petrópolis, São Gonçalo, Teresópolis, Volta Redonda e Casimiro de Abreu.



O Centro de Distribuição (CD), maior estrutura da empresa em solo fluminense, fica em São João de Meriti, na Baixada. A área ocupada, somente contando o piso do CD, é de 30.600 m². Ao todo, são quatro andares utilizados no local.



Além dos 1.900 funcionários diretos e indiretos trabalhando nas operações, são contabilizados 2.100 trabalhadores impulsionados externamente.

Esteiras otimizam o transporte de produtos dentro da própria empresa Saulo Junior/Agência O Dia

Processos

Convidado pela Amazon, O DIA visitou o CD de São João de Meriti para entender melhor como funcionam os processos da empresa.

Um pilar básico do funcionamento das operações é que todos os processos físicos devem ser acompanhados do virtual. Isso permite que os processos sejam mais precisos e minimiza os erros. Assim que o produto chega na empresa, ele é cadastrado, estocado, para depois ser separado, empacotado e enviado.

Até 10 milhões de produtos podem ser armazenados no CD de São João de Meriti Saulo Junior/Agência O Dia

A organização no estoque não obedece à mesma lógica dos supermercados, por exemplo, onde os produtos ficam agrupados em categorias. Na Amazon, um algoritmo divide os produtos avaliando diferentes fatores.

"Aqui vemos produtos muito diferentes uns ao lado dos outros. Com essa divisão, nenhum corredor fica sobrecarregado de pessoas com os tipos de produtos que mais vendem, e os funcionários podem percorrer distâncias mais curtas para separar cada um deles", explicou Renê Neto, responsável pelas operações na unidade.

Renê Neto, responsável pela operação no CD de São João de Meriti Saulo Junior/Agência O Dia

De acordo com a Amazon, há também uma preocupação com o bem-estar dos funcionários. Os trabalhadores que vão ao local possuem um espaço recreativo para intervalos, além de não estarem submetidos a nenhum código de vestimenta. Durante a visita da equipe de reportagem ao local, os colaboradores trabalhavam ao som de música, por exemplo.

"O bem-estar e a experiência são importantes para a empresa. Não só para os clientes, mas também para os nossos colaboradores", pontuou Renê.

Do local, são feitos cerca de 70 mil envios diários de produtos. De acordo com Renê, em um dia de pico, já foi registrado o número de 226 mil. A média diária aponta para cerca de 2,1 milhões de envios mensais.