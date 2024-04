Maioria das empresas beneficiadas com incentivos fiscais é do setor atacadista - Divulgação

Publicado 26/04/2024 17:41

O número de indústrias interessadas em abrir ou ampliar seus negócios no Estado mais que dobrou no primeiro bimestre de 2024, em relação a 2023. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), o aumento de 125% no quantitativo de incentivos fiscais concedidos a empresas do setor industrial, nos dois primeiros meses do ano, representa investimentos em torno de R$ 46 milhões em território fluminense — 13% a mais que no mesmo período do ano passado — e centenas de novos empregos.

Segundo a Codin, o quantitativo total de empregos que serão gerados pelas empresas que tiveram seus pleitos de incentivos fiscais analisados e aprovados pela Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE), no primeiro bimestre, também registrou um aumento expressivo: 30% a mais que o total verificado em janeiro e fevereiro de 2023.

"Voltamos a atrair investimentos para o Rio de Janeiro, graças ao ambiente de negócios juridicamente seguro que estabelecemos no estado, e verificamos um crescimento significativo da produção industrial nos últimos 12 meses. Encerramos 2023 com índices bem acima da média nacional e não deixamos o ritmo cair, iniciando 2024 com o setor aquecido. No primeiro bimestre desse ano, tivemos mais de uma indústria por semana se movimentando para entrar ou se expandir em território fluminense", destacou o governador Cláudio Castro.

As empresas que mais tiveram incentivos fiscais aprovados nos dois primeiros meses do ano são do setor atacadista e estão localizadas na Região Metropolitana.