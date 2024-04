Apartamento em Goiânia, GO com 42,59m² - Divulgação

Publicado 26/04/2024 19:48

Na terceira fase do leilão, que teve início em março, a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões - referência no país -, está leiloando 226 imóveis com descontos de até 50% em todo o país. Deste total, 94 oportunidades, entre apartamentos, casas e terrenos, estão localizadas na região Sudeste. As ofertas estarão liberadas a partir das 10h do dia 2 de maio, por meio do site da empresa

Neste leilão, o pagamento deve ser feito exclusivamente à vista, embora em alguns casos seja possível utilizar o FGTS como parte do valor. No entanto, é essencial verificar as condições específicas para cada lote.

Todos os imóveis estarão livres de dívidas, garantindo uma aquisição segura e transparente para os interessados. Nesta terceira fase, os lances são ainda mais reduzidos e as condições se tornam mais flexíveis, ampliando as oportunidades para os participantes.

"A oportunidade deste leilão abre caminho não só para investidores, mas também para aqueles que almejam realizar o sonho da casa própria por um preço mais convidativo", ressalta Joabe Balbino, leiloeiro da Globo Leilões, com mais de duas décadas de experiência no mercado imobiliário.

Especificamente no Sudeste, estão disponíveis imóveis em Espírito Santo (2), Minas Gerais (38), Rio de Janeiro (17) e São Paulo (37). Entre as opções disponíveis, em Praia Grande (SP), há um apartamento com 113,21 m² de área total, 77,02 m² de área privativa, dois quartos, cozinha e uma vaga de garagem, com lance inicial de R$ 252 mil. Já em João Pinheiro (MG), uma casa de 122,15 m² de área privativa, três quartos, dois banheiros, cozinha e duas vagas de garagem, a partir de R$ 200 mil. No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento com 41 m² de área privativa, dois quartos e cozinha, por R$ 78 mil. Por fim, em Serra (ES), um apartamento com 45,8 m² de área privativa, dois quartos, área de serviço, cozinha e uma vaga de garagem, a R$ 65 mil.

Os interessados em opções de outras localidades, podem conferir os demais lotes distribuídos pelas regiões Norte - Pará (8), Rondônia (1) e Tocantins (1) -, Nordeste - Alagoas (2), Bahia (3), Ceará (6), Paraíba (14), Pernambuco (13), Piauí (5), Rio Grande do Norte (7) e Sergipe (2) -, Centro-Oeste - Goiás (28) e Mato Grosso (6) - e Sul - Paraná (12), Santa Catarina (2) e Rio Grande do Sul (22). No total, são 136 apartamentos, 80 casas e 10 terrenos.