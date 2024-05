Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 06/05/2024 10:31

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seguiu para o Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira, 6. O encontro não consta na agenda oficial.

Haddad estava em São Paulo e retornou a Brasília no sábado. Ele acompanhou Lula na viagem que fez ao Rio Grande do Sul ontem.

A comitiva do presidente incluiu os chefes do Legislativo - os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também foram ao Estado do Sul, atingido por chuvas severas que provocaram inundações em boa parte do território.

A União, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) articulam ações emergenciais de socorro ao Rio Grande do Sul, como transferência de recursos e renegociação da dívida.

A agenda do ministro Haddad para hoje ainda não foi divulgada.