Consumidor também deve ter cuidado ao realizar compras em lojas físicasArquivo/Agência Brasil

Publicado 07/05/2024 10:59

Uma das datas mais importantes do ano para o segmento varejista em decorrência do aumento expressivo das vendas, o Dia das Mães concentra um volume de negócios significativo e leva milhões de consumidores para as compras em shoppings, no comércio de rua e também nas lojas on-line. O que para a maioria é um momento de presentear uma pessoa querida, para as quadrilhas especializadas em golpes é a oportunidade perfeita para cometer crimes.

Em datas comemorativas, os criminosos usam abordagens como a criação de páginas falsas que simulam e-commerce, promoções inexistentes e a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecerem em páginas de buscas e stories de redes sociais. A Febraban também alerta que o cliente sempre desconfie de promoções com preços muito menores que o valor real do produto.

Os cuidados com o fornecimento de informações pessoais também devem ser redobrados nestes períodos, mesmo em situações que não estejam relacionadas diretamente à compra de um produto. Sites e e-mails falsos, ligações e mensagens são algumas das artimanhas usadas pelos golpistas para enganar as pessoas e ter acesso a informações pessoais, como nome completo, CPF, número de cartões de crédito e dados bancários.

A Febraban e seus bancos investem constantemente e de maneira massiva em campanhas e ações de conscientização em seus canais de comunicação com os clientes para orientar a população a se prevenir de fraudes. Nas redes da Federação, a comunicação antifraudes e golpes prossegue de forma ininterrupta por meio do site.



Confira 10 dicas para fazer compras seguras

1- Dê preferência a sites conhecidos e confira sempre se o endereço do site é o verdadeiro. Para garantir, não clique em links de promoções recebidas por e-mail, SMS, redes sociais e WhatsApp e digite o endereço no navegador.

2- Tome cuidado em compras nas redes sociais. Golpistas criam perfis falsos de lojas e patrocinam posts nas redes sociais para enganar o consumidor. Verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis. Desconfie de páginas recém-criadas.

3- Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Pesquise a média de preços em vários sites conhecidos.

4- Fique alerta para supostas empresas que oferecem brindes gratuitos e pedem apenas o pagamento de frete em datas comemorativas. Não preencha questionários com dados pessoais e bancários na internet.

5- Dê preferência para o uso do cartão virtual para realizar compras na internet.

6 Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência.



7- Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída.

8- Em lojas físicas e shoppings, passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa, sempre confira o valor antes de digitar a senha e proteja o código de segurança.

9- Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome no cartão para ter certeza de que realmente é o seu. Golpistas podem se aproveitar de distrações para trocar o seu cartão.

10- Cuidado com o golpe do falso presente- quando o criminoso vai até a sua casa com um brinde e pede o pagamento de uma taxa de entrega. Neste caso, o bandido aplica o golpe da maquininha