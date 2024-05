Pesquisa da Febraban mostra que Pix é o meio de pagamento mais bem avaliado pelos brasileiros - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 07/05/2024 11:17

Adotado em meio à pandemia, o Pix caiu no gosto dos brasileiros e sua aprovação entre a população já é praticamente uma unanimidade. No Sudeste, a aceitação da modalidade de pagamento é de 94%, segundo a última pesquisa Radar Febraban, realizada entre os dias entre os dias 17 e 22 de abril, também em outras regiões do país.

O percentual de entrevistados na região que disseram usar esse meio de pagamento atingiu 93%. No Sudeste, apenas 4% dos entrevistados disseram desaprovar o Pix. A pesquisa também investigou qual a instituição considerada mais segura para o uso do Pix. Os bancos foram citados por 35% dos entrevistados, acima dos 14% que mencionaram as fintechs e os bancos digitais.

Outra provocação da pesquisa foi atribuir notas a diferentes tipos de pagamento, de zero a dez. O Pix foi o melhor avaliado pelos moradores do Sudeste nessa comparação, com nota 90 — acima do cartão de crédito (77) e cartão de débito (83), que também foram avaliados positivamente.

Na média nacional, a aceitação do Pix passou de 89% para 95% nos últimos 12 meses. Há um ano, 77% da população declarava utilizar o sistema, enquanto no momento são 92%, o que representa um avanço de 15 pontos percentuais. Atualmente, apenas 8% dos brasileiros dizem não ter adotado o meio de pagamento, enquanto em abril de 2023 eram 22%.

Sobre a pesquisa

Realizada entre 17 e 22 de abril com 2 mil pessoas nas cinco regiões do País pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), esta edição do Radar Febraban mapeia vários aspectos, percepções e expectativas da população sobre itens que afetam a economia, como o endividamento, o uso do Pix, o Saque-aniversário do FGTS e o Crédito Consignado, entre outros.