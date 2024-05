A variação acumulada em 12 meses chegou a 9,16% - Foto: Divulgação / Governo do Rio

Publicado 07/05/2024 15:57

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Ivar) de abril de 2024 revelou aumento significativo, registrando crescimento de 1,40%, o que representa uma aceleração em comparação com a taxa de 1,06% observada em março. Esse resultado contribuiu para elevar a variação acumulada em 12 meses para 9,16% em abril de 2024, aumento de 0,68 ponto percentual em relação aos 8,48% reportados no mês anterior, março de 2024.

Entre março e abril, o Ivar observou aceleração em duas cidades: Porto Alegre, saltando de -2,08% para 2,02% e São Paulo, avançando de 0,64% para 3,20%. Por outro lado, em outras duas importantes cidades, registrou-se queda: Belo Horizonte, a taxa de variação recuou de 3,75% para -3,38%, enquanto no Rio de Janeiro, a variação passou de 5,00% para -0,46%.

A taxa interanual do aluguel residencial apresentou aceleração em três das quatro cidades analisadas. Em São Paulo, a taxa passou de 6,50% para 7,44%, refletindo a aceleração mais intensa do ritmo de aumento dos aluguéis dentre as cidades componentes do Ivar. Em Porto Alegre, a taxa de variação anual avançou de 7,91% para 8,75%, enquanto em Belo Horizonte, a taxa anual teve a menor aceleração, passando de 9,94% para 10,45%, indicando uma tendência de retomada do crescimento dos preços do aluguel nessas regiões. A única cidade a registrar leve desaceleração na taxa interanual foi o Rio de Janeiro, onde a taxa acumulada passou de 11,29% para 11,05%.

O IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil.