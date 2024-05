Cliente da Enel ganha nova opção para pagamento de fatura - Arquivo

Publicado 16/05/2024 11:28

A Enel Distribuição Rio agora tem mais um parceiro bancário para emissão de boletos para pagamento de faturas de energia disponível aos consumidores. Os clientes poderão efetuar o pagamento de suas faturas via boletos registrados no banco Bradesco. Não haverá mudanças em relação aos custos ou quanto ao processo de faturamento das contas de energia. A opção é mais uma alternativa oferecida pela empresa que já dispõe de pagamento pelos boletos da própria concessionária ou pelos modelos registrados no Banco do Brasil e Itaú.