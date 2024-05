O litro do diesel S10 tem preço médio de R$ 6,11 - Reprodução

O litro do diesel S10 tem preço médio de R$ 6,11Reprodução

Publicado 21/05/2024 17:12

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontou que o preço médio do litro do diesel comum fechou a primeira quinzena de maio a R$ 6,01 e o diesel S-10 a R$ 6,11, ambos com acréscimo de 0,33% no preço, ante o fechamento de abril.

“As variações no preço do diesel seguem patamares estáveis, mas o valor do tipo comum já passa de R$ 6. Sem reajuste, a tendência é que o comportamento de preço se mantenha nos próximos dias”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

No recorte regional, o Nordeste registrou os aumentos mais expressivos do País para os dois tipos de diesel. O comum foi encontrado a R$ 6,13, com alta de 0,99%, em relação ao mês anterior, e o S-10 a R$ 6,14, após ficar 0,82% mais caro. Ainda assim, as médias mais altas foram encontradas na Região Norte, a R$ 6,64 o comum e R$ 6,46 o S-10.

Reduções foram identificadas apenas no Sudeste, onde o tipo comum fechou a quinzena a R$ 5,91, com recuo de 0,17%, e no Norte, região onde o preço do tipo S-10 baixou 0,15%. No Centro-Oeste, o diesel S-10 foi encontrado a R$ 6,18, estável quando comparado a abril.

Entre os estados, o Sergipe registrou o aumento mais expressivo do País, de 5,84%, no preço do diesel comum, que fechou a quinzena a R$ 7,07, e para o tipo S-10, encontrado a R$ 6,15, após aumento de 2,84%. Já as médias mais altas para os dois tipos foram registradas no Amapá, que comercializou o comum a R$ 7,23 e o S-10 a R$ 7,30.

O diesel comum mais barato do País e com a redução mais expressiva no preço, de 4,13%, foi encontrado nos postos de abastecimento do Piauí, que fechou o período com o litro a média de R$ 5,80. Já o diesel S-10 mais barato foi registrado nas bombas do Paraná, a R$ 5,86. No Distrito Federal, os motoristas encontraram a maior redução para o combustível, de 0,48%, que fechou a R$ 6,24.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.