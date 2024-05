No Rio, aulas presenciais acontecem nas lojas de Benfica e, agora, também em Jacarepaguá - Divulgação/Obramax

No Rio, aulas presenciais acontecem nas lojas de Benfica e, agora, também em JacarepaguáDivulgação/Obramax

Publicado 21/05/2024 16:29

A Academia de Profissionais, programa gratuito de capacitação para profissionais do setor de construção, abrirá novas vagas a partir desta terça-feira (21), com a chegada da Obramax, rede de atacado e varejo de construção, à região de Jacarepaguá. As aulas começam no dia 28 de maio e acontecerão às terças e quintas no período noturno.



No Rio, as aulas presenciais acontecem nas lojas de Benfica, na Zona Norte, e, agora, também em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O certificado será disponibilizado pela Obramax após a conclusão do curso.