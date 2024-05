Curso com duração de três meses vai formar auxiliares de plataforma - Divulgação

Publicado 21/05/2024 16:57

A Constellation, a Foresea e a Ventura, três empresas com forte atuação offshore no setor de óleo e gás, decidiram somar forças para oferecer um curso gratuito de Formação de Auxiliar de Plataforma. Voltado para candidatos de nível técnico com até dois anos de formados, a capacitação foi desenvolvida em parceria com a Firjan Senai. As inscrições para seleção estão abertas até o dia 2 de junho.



Ao todo, serão selecionados 40 candidatos que residam preferencialmente em Macaé e adjacências. A ideia é oferecer um programa de capacitação gratuito, customizado e alinhado às reais necessidades das empresas offshore, para que os alunos selecionados saiam com um perfil profissional diferenciado e preparados para serem absorvidos mais rapidamente pelo mercado. A capacitação está prevista para começar na segunda quinzena de junho, com aulas noturnas de segunda a sexta, durante três meses.



O auxiliar de plataforma é a função primária mais importante em uma sonda de perfuração, portanto, possui extrema relevância para o mercado. Além de aproximar os profissionais das necessidades das empresas, o curso de formação tem forte impacto social na medida em que amplia as oportunidades de ingresso no setor offshore para os jovens de Macaé e região, onde as três empresas concentram boa parte de suas operações.



Os currículos e perfis dos candidatos inscritos serão recebidos e selecionados pela consultoria Trilhar e as aulas serão ministradas no Senai de Macaé. Após a finalização da formação, os alunos estarão aptos para serem absorvidos por uma das empresas parceiras no curso ou por qualquer outra empresa com atuação no setor offshore. Essa é a terceira edição do curso, idealizado pela Constellation em parceria com a Firjan Senai. Ao todo, 80 profissionais já foram capacitados pelo projeto.