Balanço da Recovery mostra que Desenrola permitiu fechar 276 mil acordos de renegociação de dívidas - Reprodução

Balanço da Recovery mostra que Desenrola permitiu fechar 276 mil acordos de renegociação de dívidasReprodução

Publicado 22/05/2024 14:53

O Desenrola Brasil, plataforma de renegociação de dívidas que o governo federal lançou em julho de 2023, terminou na última segunda-feira, 20. O programa contribuiu para que milhões de brasileiros colocassem em dia suas contas em atraso. A Recovery, empresa do Grupo Itaú e plataforma especialista em recuperação de crédito no Brasil, participou do Desenrola e acaba de divulgar um balanço com os resultados obtidos. Ao todo, foram 276 mil acordos realizados por mais de 264 mil clientes na plataforma do Desenrola. O valor total de dívidas que foram renegociadas chegou a mais de R$ 624 milhões.

“Esses dados referem-se aos resultados que obtivemos com as renegociações através da plataforma do Desenrola, oferecendo descontos de até 99% para que os nossos clientes aproveitassem a oportunidade para destravar sua vida financeira”, afirma Bruno Russo Franco, diretor da Recovery.