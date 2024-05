Cozinha danificada de uma casa que foi inundada em Eldorado do Sul, no RS - AFP

Publicado 31/05/2024 14:44 | Atualizado 31/05/2024 14:45

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira (31) que não faltarão recursos para reconstruir a infraestrutura do Rio Grande do Sul e que o governo tem avançado em acordos para benefícios à população.



Um dos assuntos em tratativa pelo governo, afirmou o vice-presidente, é com as empresas da chamada "linha branca", segmento de produção de eletrodomésticos, como refrigeradores e lavadoras.



"Conversamos com a Eletros (que representa setor) para reduzir a carga tributária e eles darem desconto (ao consumidor)", afirmou o vice-presidente em entrevista à BandNews.



Sobre qual deve ser o desconto que poderá chegar ao consumidor, Alckmin diz que o governo ainda calcula. "Não fechamos ainda quanto deve ser o impacto", disse.





Tragédia

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul já deixaram pelo menos 169 mortos, 806 feridos e 44 desaparecidos, segundo dados divulgados pela Defesa Civil.

O balanço do órgão ainda mostra que mais de 580 mil pessoas estão desalojadas e mais de 39,5 mil estão em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 473 cidades foram afetadas e mais de 2,3 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

Os dados também apontam que mais de 77,7 mil vítimas das enchentes já foram resgatadas e mais de 12,5 mil animais foram salvos, na grande operação que conta mais de 28 mil pessoas, mais de 4 mil viaturas, 11 aeronaves e 160 embarcações.



