Alguns dos principais produtores do grupo atuam para ampliar as restrições de produção - Divulgação

Publicado 02/06/2024 14:25

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu, provisoriamente, estender os cortes vigentes na produção de petróleo até o mês de setembro em uma tentativa de segurar os preços da commodity. Alguns dos principais produtores do grupo, no entanto, atuam para ampliar as restrições de produção.

A Opep+ já têm restrições de longa data de 3,66 milhões de barris por dia (bpd) , que foram mantidos até setembro, e alguns dos principais produtores do grupo também estão finalizando um acordo para estender os cortes voluntários até 2025, atualmente em torno de 2,2 milhões bpd, disseram os delegados.

Os cortes voluntários, que deveriam terminar ao fim de 2024, incluem um corte na produção de um milhão de barris por dia do principal produtor, a Arábia Saudita, implementado pela primeira vez em julho do ano passado.

As restrições visam evitar um excedente global num contexto de aumento da produção por produtores não membros, particularmente os Estados Unidos, além de preocupações com a demanda em meio a altas taxas de juros e inflação.

A reunião da Opep, que normalmente acontece em Viena, foi realizada com vários ministros-chave do em Riad depois que a Arábia Saudita desistiu dos planos de realizar a reunião exclusivamente online.

Outros produtores participaram virtualmente como fizeram em novembro, quando a reunião foi adiada por quatro dias enquanto os membros discutiam sobre a produção.