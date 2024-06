Rosas vermelhas são as 'queridinhas' do feriado - Reprodução

Publicado 07/06/2024 11:43

Considerada a segunda melhor data em vendas para o setor de flores e plantas ornamentais, o Dia dos Namorados, no Ceaflor, mercado de flores, plantas e acessórios para floricultura paisagismo e decoração, apresenta um incremento na comercialização de 8% em comparação ao ano passado.

Os produtos carro-chefe continuam sendo as rosas vermelhas, seguidas pelas orquídeas de variedades e cores diversas. E para atender a demanda, a Prime Flowers, empresa que atua no mercado, importou as famosas rosas colombianas em um volume 10% maior que no ano passado, ultrapassando 1 milhão e 250 mil hastes do produto.

A estratégia de importação das rosas colombianas em grande volume já foi adotada pela Prime Flower em 2023, quando, juntamente com outras três empresas, fretou um avião que trouxe 50 toneladas de produtos. Esse ano, em função dos custos do frete, a carga vem chegando gradativamente em voos comerciais. As rosas colombianas e equatorianas são mundialmente famosas e se destacam pelo tamanho bem acima da média, pela cor mais intensa, textura e perfume singular. A durabilidade é também um diferencial, pois um botão dura, em média, 3 semanas.



A produção nacional de rosas cresce a cada ano em volume e qualidade. Contudo, como o Dia dos Namorados no Brasil é comemorado em junho, início do inverno, há uma queda sazonal de rosas de cerca de 30% em relação aos demais períodos do ano. Este cenário, somado ao fato de as rosas importadas serem cotadas em dólar, tende a elevar o preço, o que é um impedimento para uma parcela considerável de consumidores.



Mas não faltam opções de flores. Além das orquídeas, existe no Ceaflor uma infinidade de variedades vermelhas e coloridas, para todos os gostos e bolsos, além de acessórios como chocolates, bichos de pelúcia e cestas.

"A produção brasileira de rosas vem crescendo em volume e qualidade, ampliando o mix de produtos ofertados e viabilizando preço melhor ao consumidor. Além disso, temos uma grande diversidade de flores de corte na cor vermelha e uma infinidade de acessórios para incrementar o presente", comenta Antonio Carlos Rodrigues, presidente do Ceaflor.

Tradicionalmente, o Dia dos Namorados movimenta também o setor de serviços ligados à floricultura, tanto na confecção de buquês e arranjos, como também nos sistemas de delivery. Os acessórios e os serviços agregam valor aos presentes dos namorados e não é preciso gastar muito com isso, pois a criatividade dos profissionais supera todas as limitações de orçamento.



Para quem quer aliar preço, beleza e durabilidade num só presente, as suculentas são uma interessante opção. Com o apoio de cachepôs, cestas e mimos com recadinhos carinhosos, são igualmente capazes de emocionar a pessoa presenteada.