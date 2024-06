Dario Durigan disse que controle dos gastos é feito no dia a dia - Agência Brasil

Dario Durigan disse que controle dos gastos é feito no dia a diaAgência Brasil

Publicado 07/06/2024 18:12

Brasília - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira, 7, que a pasta não irá se omitir de suas obrigações de manter o orçamento equilibrado, seja pela via da receita ou pela via das despesas — essa que terá um momento "oportuno" para anúncios. Durigan indicou que a Fazenda está debruçada sob questões estruturais para conter os gastos. "É preciso seguir fazendo o dia a dia do controle de gastos e dando governança centralizada. As grandes questões estruturais, que devem vir pela nossa frente, tem que ser estudadas com muito cuidado, temos que diagnosticar, formular as medidas, e apresentar de maneira inteligente, generosa, seja dentro do governo, ao Congresso ou a sociedade", disse em entrevista à GloboNews.

"Não vamos nos omitir das obrigações de equilibrar orçamento, seja do lado da receita, seja aí no momento oportuno dos anúncios, pelo lado da despesa também", completou, reconhecendo a necessidade de um esforço maior na agenda de despesas.

Durigan também argumentou que o esforço de equilibrar o orçamento não deve ser visto como um desafio exclusivo da Fazenda e que o desafio é enfrentando em conjunto com os outros Poderes, de forma "nacional" e com abertura de diálogo. "Como tivemos questões extra orçamentárias, estamos buscando medidas extra orçamentárias. Isso é importante para garantir as boas condições da economia. Não manter equilíbrio fiscal é não manter isso", afirmou.

Ele ainda apontou ser importante proteger a economia nacional, deixando as contas públicas em ordem, especialmente considerando o cenário de incertezas externas.