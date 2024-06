O Rio de Janeiro é o município que concentra o maior número de beneficiários do Bolsa Família no Estado - MDAS/Divulgação

O Rio de Janeiro é o município que concentra o maior número de beneficiários do Bolsa Família no EstadoMDAS/Divulgação

Publicado 14/06/2024 14:46

Nos 92 municípios fluminenses, 1,68 milhão de beneficiárias do Bolsa Família começam a receber os repasses de junho nesta segunda-feira, 17. O cronograma de pagamentos é escalonado, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), e segue até o fim do mês. O valor médio do benefício no Rio de Janeiro é de R$ 667,77, a partir de um investimento de R$ 1,12 bilhão do governo federal.



Dentro dos valores adicionais previstos no Bolsa Família, o Rio de Janeiro tem 659,7 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 a cada criança dessa faixa etária na composição familiar. O investimento federal para atender este público supera os R$ 94,1 milhões.

Outros benefícios complementares, todos no valor adicional de R$ 50, chegam a 1,14 milhão de crianças e jovens entre sete e 18 anos, além de 57,6 mil gestantes e 18,9 mil mulheres em fase de amamentação no estado. Somados, os pagamentos destes benefícios superam o valor de R$ 56,9 milhões.



O município do Rio de Janeiro permanece em junho com o maior número de famílias beneficiárias no Estado. São 563,3 mil, a partir de um investimento de R$ 372,3 milhões e valor médio de repasse de R$ 661,58. Na sequência das cinco cidades fluminenses com maior número de contemplados no mês aparecem Nova Iguaçu (125.322), depois Duque de Caxias (120.926), São Gonçalo (80.875) e Belford Roxo (75.961).



Varre-Sai, com 10.207 habitantes e 1.593 famílias atendidas pelo Bolsa Família, neste mês registrou o maior valor médio pago pelo programa no Estado: R$ 701,01. Na sequência aparecem Itaguaí (R$ 697,75), Paraíba do Sul (R$ 690,00), Cordeiro (R$ 686,36) e Cantagalo (R$ 684,34)



Auxílio Gás

Em junho, o Governo Federal também paga, no mesmo calendário, o Auxílio Gás — benefício voltado para pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. São 128,3 mil famílias amazonenses que vão receber um adicional de R$ 102 referente ao valor integral do botijão de 13 quilos de gás GLP. O investimento federal é de R$ 13,1 milhões no Estado.