Conselho de Administração da Conab realizará reunião na próxima quinta-feira, 20 Foto: Conab via Facebook

Publicado 14/06/2024 20:05

O diretor executivo de Operações e Abastecimento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Thiago José dos Santos, entrou em licença remunerada nesta sexta-feira, 14, até a próxima sexta-feira, 21, conforme agenda do executivo publicada no site da empresa pública. Após esse período, ele tem uma nova licença de 8 a 9 de julho.

O afastamento de Santos ocorre em meio à crise com a anulação do contestado leilão para compra pública de arroz importado realizado pela empresa pública. O leilão é da responsabilidade da diretoria de Santos.

A permanência de Santos à frente da diretoria é discutida entre o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Palácio do Planalto, após inconsistências no edital e por ligação de Santos com um dos intermediários do certame.

Santos é ligado a um dos empresários que intermediaram o maior volume de lotes arrematados no leilão, Robson Luiz de Almeida França, presidente da Bolsa de Mercadorias de Mato Grosso (BMT) e sócio proprietário da Foco Corretora. A proximidade de Santos com França chegou até os órgãos de controle do Executivo.

Além de terem atuado conjuntamente como assessores parlamentares do ex-deputado federal Neri Geller, Santos e França são próximos A Controladoria Geral da União (CGU) apura suspeitas de conflito de interesse, tráfico de influência e favorecimento no leilão.

O futuro de Santos à frente da diretoria pode ser definido pelo Conselho de Administração (Consad) da Conab na próxima quinta-feira, 20, em reunião ordinária do colegiado.