Fernando Haddad, ministro da FazendaEvaristo Sá / AFP

Publicado 15/06/2024 12:14

Diante do contexto internacional desafiador, o Brasil pode mostrar o caminho do crescimento sustentável ao mundo se estiver arrumado, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, neste sábado (15). "O Brasil tem condições de ser uma potência socioambiental em um novo padrão. Não precisamos ser quintal de ninguém, somos metade da América do Sul. Temos que ser parceiros dos Estados Unidos, da Europa, da China", afirmou em evento promovido pelo Instituto Conhecimento Liberta (ICL).

"Uma das principais vantagens naturais do país é a matriz energética. Metade da origem da nossa energia é limpa, enquanto a média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é um terço", citou Haddad. O ministro disse que na sexta-feira, 14, se reuniu com representantes do setor de energia eólica.

A ponderação é que o Brasil precisa cuidar dos recursos que tem. "Se ficarmos parados, a tecnologia dos outros países vai supera nossa vantagem" Haddad apontou que, com as outras economias mais protecionistas, os problemas ambientais do Brasil serão usados como pretexto para evitar as exportações brasileiras.

Haddad declarou que é uma tristeza ver que, na vida pública, pessoas que podem não pensam no interesse público. Por outro lado, também disse à plateia de empreendedores que, se abrir mão da sua comunidade, qualquer um vai prosperar menos.