A mudança pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS - INSS/Divulgação

A mudança pode ser feita pelo aplicativo Meu INSSINSS/Divulgação

Publicado 17/06/2024 15:36

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza diversas facilidades para aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílios, uma delas é a transferência de onde receber o seu pagamento mensal e fazer a manutenção do benefício. Isso ocorre, normalmente, em caso de mudança de endereço.

O processo de transferência é realizado totalmente pela internet, não havendo a necessidade de comparecimento a uma agência. A solicitação pode ser feita por meio do serviço "Alterar Local e Forma de Pagamento", disponível no aplicativo Meu INSS, site oficial ou pelo atendimento telefônico 135.

O pagamento dos benefícios é feito por meio de cartão magnético, sem necessidade de abertura de conta bancária e sem custos adicionais ao beneficiário.

Para mais informações sobre como realizar a transferência de benefícios ou em caso de dúvida, os canais do INSS estão disponíveis, no site Meu INSS , no aplicativo ou telefone 135.