No segmento de carros antigos, o Uno é o preferido dos consumidoresFiat/Divulgação

Publicado 24/06/2024 13:11

O Fiat Uno é o carro “trintão” mais comercializado por meio da OLX nos quatro primeiros meses deste ano no Rio de Janeiro. É o que revela o estudo do maior classificado de autos do país. O modelo representa 15,4% das vendas. Volkswagen Gol “bolinha” ocupa a segunda posição no ranking, com 13,2% de participação cada. Em terceiro vem o Ford Escort, com 8,8%.

O Uno também é o modelo mais procurado no período, seguido pelo Gol e Chevrolet Monza. Dentre os 20 modelos mais pesquisados pelos usuários, o Toyota Hilux teve a maior variação no comparativo com o primeiro quadrimestre de 2023, com crescimento de 274%.

O levantamento analisou o desempenho de automóveis clássicos fabricados em 1994, idade que, de acordo com a lei brasileira, possibilita que aqueles que mantiveram a maior parte das peças originais possam receber a placa de modelo de colecionador, na cor preta.