Pesquisa do Sebrae mostra dificuldade de acesso a crédito pelos pequenos empreendedoresReprodução

Publicado 24/06/2024 14:30

Crédito sempre é um gargalo para o empreendedor. No Rio de Janeiro, 60% dos empreendedores não conseguiram empréstimos das instituições financeiras. Enquanto 28% obtiveram o recurso e outros 12% aguardam respostas do pedido. É o que mostra pesquisa do Sebrae, que reforça a importância de linhas especiais para quem empreende no País.



“Os empresários precisam de uma linha de crédito simplificada. Por isso, o programa Desenrola Pequenos Negócios, voltado à renegociação de dívidas dos empreendedores com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, é uma oportunidade de regularizar a situação financeira da empresa para alcançar novos objetivos. Os descontos poderão atingir até 90% da dívida”, frisa Marcos Mendes, coordenador de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Rio.



O levantamento indica que 56% dos empreendedores do Estado estão endividados ou inadimplentes. Para esses empresários, o pagamento dessas dívidas representa um custo alto para as suas operações financeiras. Entretanto, 44% de quem empreende no estado não possuem dívidas ou empréstimos.



Dentro da pesquisa, 42% seguem com dificuldades para manter o negócio; 25% acreditam que as mudanças foram valiosas; 24% continuam animados com novas oportunidades; e 8% consideram que o pior já passou.



Desenrola Brasil

O programa Desenrola para pequenos negócios, do governo federal, vale em todo o País. A iniciativa beneficia Microempreendedores Individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) com faturamento até R$ 4,8 milhões. A ação faz parte do Programa Acredita, do qual o Sebrae é parceiro como avalista na tomada de crédito por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE).