O atendimento ano Grajaú e na Cidade Nova acontecerá das 10h às 15h - Marcelo Piu/Divulgação

O atendimento ano Grajaú e na Cidade Nova acontecerá das 10h às 15hMarcelo Piu/Divulgação

Publicado 25/06/2024 11:42

O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, levará atendimento para as zonas Norte e Central da cidade. Nesta quarta-feira, 26, a equipe do Procon nos Bairros estará na Praça Edmundo Rêgo, no Grajaú, das 10h às 15h. Na quinta-feira, 27, os serviços serão disponibilizados na Avenida Salvador de Sá, 206, na Cidade Nova, das 10h às 15h. Haverá oferta de gratuidade para documentos, como carteira de identidade, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento e termo de união estável. Os consumidores poderão também registrar reclamações referentes a empresas ou serviços contratados. Para fazer os registros ou esclarecer dúvidas é preciso levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

"O objetivo das ações itinerantes é ampliar cada vez mais o acesso da população aos serviços disponibilizados pela Prefeitura e agilizar a resolução das demandas do cidadão", afirma o secretário especial de Cidadania, Leandro Pereira.

As reclamações recebidas serão encaminhadas diretamente às empresas. Em até 30 dias, o consumidor terá retorno referente às questões.