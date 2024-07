Os juros futuros recuam na manhã desta quarta-feira (3) - Foto: Reprodução/internet

03/07/2024

Os juros futuros recuam na manhã desta quarta-feira (3), alinhados ao dólar, enquanto os retornos dos Treasuries estão mais perto da estabilidade. Na terça-feira, as taxas curtas e médias já fecharam em queda e investidores aguardam por sinalizações do governo sobre a escalada do dólar e os problemas fiscais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúnem nesta quarta para discutir os dois assuntos. O mercado digere ainda a queda menor do que a esperada da produção industrial em maio.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caía a 10,750%, de 10,785%, e o para janeiro de 2027 cedia para 11,940%, de 12,020% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 12,295%, de 12,371% no ajuste de terça. O dólar à vista caía 0,31%, a R$ 5,6479. O juro da T-note de 10 anos estava em 4,432% (de 4,430%).