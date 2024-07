Entrevistados acreditam que a bebida faz parte da cultura do país - Pixabay

Entrevistados acreditam que a bebida faz parte da cultura do paísPixabay

Publicado 05/07/2024 12:54

Seis em cada dez brasileiros são contra o aumento de impostos e do preço da cerveja, diz pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva durante o mês de junho. Mais de dois mil brasileiros maiores de 18 anos foram entrevistados e, para mais de 70% deles, os impostos sobre a cerveja já são altos demais.



A maioria dos entrevistados acredita que a cerveja é parte essencial da cultura brasileira e é a bebida que mais combina com festas e comemorações.



A pesquisa mostra ainda que a cerveja está presente nas festas e comemorações de 83% dos brasileiros e que cerca de 85% concordam que compartilhar uma cerveja com os amigos faz parte da cultura do país. O levantamento também mostrou que 70% dos entrevistados gostariam de ter mais oportunidades em sua rotina para tomar uma cerveja com pessoas queridas.



"Com a pesquisa, vimos que a maioria da população é contra o aumento de impostos da cerveja, e que 8 em cada 10 brasileiros acham que os mais ricos vão poder pagar pela cerveja mais cara, mas os mais pobres não. Isso mostra que é essencial ouvir a população sobre o tema", afirmou o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles.



De acordo com dados do IBGE, entre maio de 2023 e maio de 2024, o IPCA acumulou um aumento de 3,93%, enquanto os preços da cerveja para consumo domiciliar subiram 4,99% (para ser bebida em casa) e 4,55% (fora do domicílio).

Metodologia



A pesquisa quantitativa via questionário estruturado de autopreenchimento digital, foi realizada com 2.050 brasileiros, homens e mulheres, com 18 anos ou mais, de diversas regiões do país, durante os dias 04 e 10 de junho de 2024. A amostra foi ponderada por sexo, faixa etária, classe econômica e escolaridade por região conforme parâmetros da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).