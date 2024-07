Presidente Lula - Reprodução: redes sociais

Publicado 08/07/2024 20:17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 8, no Paraguai, que Itaipu "não tem mais problema". A usina fica na fronteira entre Brasil e Paraguai. Os dois países fecharam neste ano as bases para um novo acordo sobre a comercialização da energia da usina.

"Itaipu não tem mais problema, só tem que produzir a energia que o povo precisa", disse o presidente brasileiro depois de ser questionado por jornalistas. Lula estava no Paraguai para reunião com os demais líderes do Mercosul.