Em junho, a empresa italiana informou que vai investir R$ 20 bilhões no Brasil nos próximos três anosArquivo

Publicado 15/07/2024 10:50

Com a presença dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Itália, Sérgio Mattarella, o CEO global da Enel, Flavio Cattaneo, assina nesta segunda-feira, 15, em Brasília, parceria científico-tecnológica com a Unicamp, para promoção de iniciativas com foco na transição energética e na previsibilidade de eventos extremos climáticos.

Em junho, Lula deixou claro que o Brasil teria interesse em renovar o acordo de concessão de energia com a Enel, desde que a companhia assumisse o compromisso de investir no País. Na época, a empresa italiana informou que vai investir R$ 20 bilhões no Brasil nos próximos três anos, depois que suas áreas de concessão em São Paulo sofreram com apagões entre o final do ano passado e o início deste ano.

"Com essa parceria, a Enel, que é líder em geração de energia eólica no País, e a universidade, reconhecida pela sua excelência, solidificam o compromisso entre as instituições na área de Pesquisas e Desenvolvimento (P&D) pautada pelos princípios de inovação e sustentabilidade", informou a Enel em nota.