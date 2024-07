Atendimento do Procon Carioca no Parque Realengo acontece de quarta (17) a sexta-feira (19) - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 15/07/2024 13:17

Rio - O Parque Realengo Susana Naspolini, na Zona Oeste do Rio, vai receber uma ação de negociação de dívidas e de serviços à população carioca nesta quarta-feira (17). Os atendimentos acontecem das 9h às 17h e se estendem até sexta-feira (19).

A iniciativa tem o objetivo de tirar dúvidas sobre problemas de consumo, realização de acordos, e outras informações. O Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor também vai auxiliar nas negociações de dívidas dos superendividados.

Segundo a Prefeitura do Rio, que organiza a ação por meio do Procon Carioca, mais de 20 empresas; concessionárias; instituições financeiras e órgãos públicos vão participar do evento. A Defesa do Consumidor também estará presente.

No mutirão, os consumidores poderão registrar queixas ou esclarecer questões sobre seus direitos. Em casos de reclamações, os interessados devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

As solicitações feitas ao Procon durante o evento serão encaminhadas às empresas, que terão prazo de dez dias para solucionar as questões. Já as reclamações que envolvem algumas das empresas que estarão presentes na ação poderão ser negociadas na hora.

Confira as instituições previstas de participar:



- Órgãos Públicos

Secretaria Especial de Cidadania (SECID);

Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS);

Central de atendimento ao cidadão da Prefeitura do Rio

- Órgãos de Defesa do Consumidor

Defensoria Pública;

Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados (IBCTD);

Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ)

- Concessionárias de Serviço Público

Light;

Naturgy;

Zona Oeste Mais

- Empresas de Telecomunicações

TIM;

Vivo;

Claro

- Instituições Financeiras

Banco do Brasil;

Caixa Econômica;

Itaú

- Empresas do Varejo

Amazon;

Americanas;

Bartira;

Casas Bahia;

Extra;

Ferj (Unimed);

Magalu;

Mercado Livre;

Shoptime;

Sou Barato;

Submarino;

Ponto