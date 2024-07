Líder do governo no Senado Federal, senador Jaques Wagner (PT-BA) - Geraldo Magela/Agência Senado

Publicado 16/07/2024 17:17

Brasília - O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que está buscando um acordo com o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, mas indicou ser contra a votação nesta quarta-feira, 17, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

As negociações têm sido feitas com os senadores Vanderlan Cardoso (PSD-GO), autor da PEC, e Plínio Valério (PSDB-AM), relator da proposta. Wagner disse ser preciso avaliar se será possível "evoluir" as negociações até a sessão da CCJ, marcada para esta quarta-feira, às 10h.

"Sobre a PEC do BC, fizemos um texto, foi para lá (autor e relator da PEC). Eles fizeram uma ponderação. Veio para cá, fizemos outra ponderação, foi para lá. Mas depende de como vai evoluir. Conversei com Vanderlan. Plínio chega hoje à noite. Temos de ver se conseguimos evoluir. Não acho bom um tema desse ser votado em uma sessão semipresencial", disse Wagner, referindo-se ao formato da sessão da CCJ marcada para amanhã.

O petista, porém, indicou não haver uma pressa para aprovar a proposta, por mais que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredite ser importante a autonomia financeira e orçamentária à entidade monetária.

"Ninguém tem pressa, não vai deixar de funcionar o BC, mas não estou dizendo que não queira fazer. O Haddad acha que tem que dar autonomia administrativa e financeira. Tem uma saída", afirmou, sem revelar qual seria a proposta do governo para a PEC