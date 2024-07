Farias esteve na sede da Cisco, nos EUA - Divulgação

Publicado 16/07/2024 17:07

Rio - O secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias, realizou, nesta terça-feira (16), uma visita à sede da empresa Cisco, uma das maiores do mundo na área de tecnologia, nos Estados Unidos. A agenda internacional, fruto de um convite da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) e com a presença de diversos gestores do país no setor, marca um momento importante para a troca de experiências com foco no desenvolvimento e implementação de novas soluções tecnológicas.

"O Rio de Janeiro hoje tem o maior projeto de transformação digital do país e está totalmente antenado às melhores práticas globais e preparado para implementar inovações visando a modernização da gestão pública e em facilitar a vida do cidadão fluminense. Agradeço o convite da ABEP-TIC e seguimos atentos ao que há de mais moderno sendo desenvolvido mundialmente", disse Farias.

Com o objetivo de avançar com a inovação e a transformação digital, o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj) utilizou os equipamentos usados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Ativados na gestão do governador Cláudio Castro, os equipamentos modernizaram o data center da autarquia e foram empregados na melhoria da prestação de serviços à população.

"Hoje o Rio de Janeiro possui o mais avançado data center público do país e toda essa modernização que realizamos nos permite hospedar com segurança e eficiência sistemas fundamentais que impactam diretamente a vida dos cidadãos e a gestão estadual, como a matrícula informatizada e o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos", ressaltou o presidente do Proderj, Flávio Rodrigues.

O estado hoje ocupa o 3° lugar no ranking nacional que mede a oferta de serviços digitais em índice divulgado pela ABEP-TIC. Além disso, o Rio esse ano foi destaque durante a e-Gov Conference, realizada na Estônia. O estado foi o primeiro representante da América do Sul a realizar uma palestra no maior evento mundial de governo digital.