Vice-presidente da República, Geraldo AlckminArquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/07/2024 19:56

Brasília - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, confirmou o investimento de R$ 120 bilhões pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) até 2026, conforme antecipou o Broadcast Agro. Segundo Alckmin, o investimento será em novas fábricas, na ampliação das já existentes e em inovação.

"Hoje foi anunciado pela Abia que o setor da indústria de alimentos, até 2026, de 2023 a 2026, são R$ 120 bilhões de investimentos em novas fábricas, ampliação de fábricas, e inovação, pesquisa e desenvolvimento", afirmou Alckmin em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 16.



O anúncio foi feito nesta terça, durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o setor da indústria de alimentos. Conforme mostrou a reportagem mais cedo, parte da cifra, R$ 36 bilhões, já foi investida pela indústria em 2023. O restante será aportado ao longo deste ano e nos próximos dois anos.



De acordo com Alckmin, o anúncio vem ao encontro de duas medidas do governo. A primeira é depreciação acelerada e, a segunda, Brasil Mais Produtivo. "São dois programas importantes, para a pequena indústria, o Brasil Mais Produtivo, e para quem tem lucro real, a depreciação acelerada", pontuou. "Estava em 17% o investimento sobre o PIB, já estamos chegando a 18%. Isso é garantia de emprego no futuro", comentou.