Brasileiros aumentaram a procura por investimentos - Reprodução

Publicado 21/07/2024 05:00 | Atualizado 21/07/2024 07:21

Uma recente pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostra que os brasileiros buscam cada vez mais investimentos. O número, que em 2021, era equivalente a 31% dos brasileiros, chegou a 37% em 2023.Nos últimos anos, o Tesouro Direto se consolida como uma das principais opções de investimento. Com a promessa de segurança e rentabilidade, o programa governamental de venda de títulos públicos atraiu milhões de investidores.O Tesouro Direto é um portal lançado em 2002 pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo. Sua criação teve como principal objetivo democratizar o acesso aos títulos públicos federais para pessoas físicas, por meio de um sistema 100% online.Isso significa que os investidores podem comprar e vender títulos do governo diretamente do conforto de suas casas, sem intermediários, o que torna o processo mais acessível e menos custoso.Primeiro realizar o cadastro simplificado na plataforma do Tesouro Direto . Depois é necessário escolher a corretora de investimentos parceira. Ela vai intermediar as compras e vendas de títulos.Em seguida, já com o cadastro feito no sistema, é possível encontrar diversos tipos de investimentos, que são divididos em três grandes categorias: Selic, Prefixado e indexados à inflação. Os dois últimos possuem juros semestrais para quem busca rendimentos periódicos.- Tesouro Selic: títulos pós-fixados, que acompanham a taxa Selic. Ideal para quem busca segurança e liquidez, pois é menos suscetível a variações de mercado.- Tesouro Prefixado: títulos de renda fixa com taxa de juros definida no momento da compra. O investidor sabe exatamente quanto receberá se mantiver o título até o vencimento.- Tesouro indexado à inflação: títulos atrelados à inflação, que garantem uma rentabilidade real, protegendo o poder de compra. Pagam um juro fixo mais a variação do IPCA. Abriga a modalidade EDUCA+, que busca investir para ter rendimentos mensais durante um período de 5 anos, período médio de um curso universitário.