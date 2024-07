Fachada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã - Divulgação

Fachada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no MaracanãDivulgação

Publicado 20/07/2024 09:18

Rio - Estão abertas até o dia 5 de agosto as inscrições para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2025. Trata-se de uma nova chance para os interessados em participar do processo seletivo para os cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

De acordo com o site da instituição, podem se candidatar aqueles que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio, pelo site www.vestibular.uerj.br. A taxa, no valor R$ 90, deve ser paga até o dia 6 de agosto.

"O Exame busca avaliar habilidades e competências associadas às nossas condições cognitivas de identificar, interpretar, comparar e discutir. O Vestibular Estadual é uma prova cidadã que permite que os estudantes aprendam e exercitem a criticidade do conhecimento, sem pegadinhas ou armadilhas", afirma a diretora do Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA), Marcia Gonçalves.

Quem não fez o primeiro Exame, ocorrido em junho, ou deseja melhorar a pontuação obtida, pode fazer o segundo. A prova, marcada para o dia 8 de setembro, vai trazer 60 questões objetivas de múltipla escolha distribuídas em quatro áreas: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Também é indicada a leitura do romance "Quincas Borba", de Machado de Assis (1839-1908). Uma palestra sobre o livro será ministrada pelo professor Felipe Mansur, do Instituto de Letras, no dia 27 de agosto, às 15h, no auditório 11 do campus Maracanã, com transmissão ao vivo pela TV Uerj. A gravação ficará disponível no YouTube.

O candidato aprovado (pontuação acima de 40% – conceitos A, B, C e D) em pelo menos um dos Exames de Qualificação estará apto a se inscrever no Discursivo, a segunda fase do Vestibular, composto por uma redação e dois testes específicos, de acordo com a opção de curso.

A Uerj disponibiliza acesso à internet para a realização da inscrição, em dias úteis, das 10h às 16h, no setor de Atendimento do Dsea, localizado no Pavilhão Reitor João Lyra Filho, bloco F, 1° andar, sala 1.141, campus Maracanã.

Em caso de dúvidas, basta fazer contato pelo e-mail vestibular@dsea.uerj.br ou pelos telefones (21) 2334-0239, 2334-0275 e 2334-0669.