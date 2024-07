As exportações de biscoito do Brasil alcançaram 115 países - Tânia Rego / Agência Brasil / Arquivo

Publicado 20/07/2024

No primeiro semestre deste ano, as exportações de biscoitos brasileiros chegaram a 31 mil toneladas, totalizando US$ 71,2 milhões (cerca de R$ 397 milhões) e alcançando 115 países. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) neste sábado (20), quando se celebra o Dia Nacional do Biscoito.



Segundo a associação, Estados Unidos, Paraguai e Uruguai são os principais destinos dos biscoitos brasileiros, representando metade (51%) do total exportado. No Paraguai, o Brasil é o principal fornecedor de biscoitos, correspondendo a quase 60% das importações do país. No Uruguai, o Brasil é vice-líder, com 50%.



Tipos

Dentre os principais tipos de biscoitos, os wafers foram os mais relevantes no mercado externo no primeiro semestre deste ano, totalizando 12,1 mil toneladas exportadas e somando US$ 36,8 milhões (aproximadamente R$ 207 milhões). Isso representou aumento de 4% em valor na comparação com o mesmo período do ano passado.



Já as linhas tradicionais de biscoitos como água e sal, cream cracker, recheados, maria, rosquinhas e laminados de coco, leite e maisena, somaram US$ 31,1 milhões (cerca de R$ 173 milhões) no primeiro semestre deste ano, com 17,4 mil toneladas exportadas.